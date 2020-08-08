Брянчанки заняли шестое место в России по сексуальным домогательствам к мужчинам

Исследовательское агентство Zoom Market опубликовало рейтинг российских городов, в которых мужчины подвергались сексуальным домогательствам со стороны женщин. Брянск занял в нем шестое место.

В основу рейтинга легли результаты соцопроса, который проводился в 20 городах страны в июле 2020 года. Респонденты должны были ответить на два вопроса — домогались ли их сексуально женщины и где это было. Всего было опрошено 2400 человек.

Самыми любвеобильными по результатам опросов оказались москвички. На втором месте петербурженки, почетное третье место у жителей Краснодара.

Обогнали брянчанок по части домогательств к мужикам также жительницы Саранска и Воронежа . А замыкают ТОП-10, соответственно, Саратов, известный как город невест Иваново (даже там от брянчанок отстают), Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Места во второй десятке распределились так: Омск, Симферополь, Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск и Казань.

По словам коммерческого директора Андрея Штырова, в целом по стране мужчинам чаще всего не дают прохода на работе — 48%, в барах и ресторанах — 35%, в гостях — 11% и общественном транспорте — 5%.

Наиболее уязвимыми для женскпх домогательств он называет возрастную группу 25-34 года — 71%. Далее следуют 18-24 года — 19%. У мужчин более зрелого возраста показатели куда скромнее — 2% в возрасте 35-55%, а старше 55 — 1%.