Брянец, из ревности убивший сожительницу, сядет на 10 лет

17 октября 2019 года снова в состоянии алкогольного опьянения житель Палужской Рудни ударил женщину ладонью по лицу – та упала на пол. Тогда сожитель принялся избивать ее, нанеся не менее 10 ударов руками и ногами в голову и живот. На следующий день женщина умерла.

Как сообщает региональная прокуратура, 23 июля и 9 сентября 2019 года пьяный мужчина избил свою сожительницу.

Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов. В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

В смоленских парках ремонтируют скамейки и урны Рабочие благоустроили три парка Смоленска, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы прошли в сквере у кинотеатра «Октябрь», парке Пионеров и мемориале по проезду «Маршала Конева». Рабочие отремонтировали скамейки и урны. Кроме того на улицах Фрунзе, Кутузова, Лавочкина, Крупской (в районе домов 53,55,57,59,61,61А), Витебском шоссе, бульваре Гагарина рабочие привели в порядок траву. На Досуговском шоссе и Водяном

Еще 108 смолян, которые болели коронавирусом, вылечились В Смоленской области выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 30 июля. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5633 человек. 4003 смолян прошли лечение и выздоровели. Число выздоровевших (108) за сутки в четыре раза превысило число новых случаев. За минувшие сутки умерли еще три смолянина, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Движение трамваев маршрута №2 прекращено на неопределенный срок с 29 июля 2020г. до окончания работ движение трамваев маршрута № 2 по улице Рыленкова (на ул.П.Алексеева) будет прекращено, сообщает на сайте МУТТП. Рабочие займутся реконструкцией участка магистральной теплосети в районе перекрестка улиц 25 Сентября — Рыленкова, проводимой ПАО «Квадра — Смоленская генерация». На период проведения ремонта движения трамваев будет организовано по схеме: Маршрут №

В Смоленске приводят в порядок адресные таблички на жилых домах Заменено более 1,5 тысяч указателей. В городе готовятся в всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба городской администрации. В ноябре прошлого года руководством одной из управляющих компаний городв было принято решение о полной замене адресных указателей на домах, обслуживаемых крупнейшей в городе управляющей организацией. К концу 2019 года были разработаны макеты аншлагов и номерных знаков и заключен