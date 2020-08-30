Брянщина заняла 64 место в стране по качеству жизни на селе

Эксперты ВИАПИ им. Никонова составили рейтинг регионов страны по качеству жизни на селе. Как сообщает Агроинвестор, такое исследование они провели впервые. Качество жизни сельчан оценивалось во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Брянская область заняла в нем 64 место.

На фоне некоторых соседей по ЦФО это скромные результат. Так, Липецкая область вышла на первое место по всей стране, а Белгородская — на третье. Но и не худший. Уж совсем сопредельная Смоленская и Тверская области и вовсе угодили в число 15 регионов, замыкающих рейтинг.

А вот по такому показателю, как заброшенные земли личных подсобных хозяйств, Брянщина заняла третье место в антирейтинге — на их долю у нас приходится 34,1%. Хуже обстоит дело только на Сахалине и во Псковской области. В антитоп-10 по этому показателю из областей ЦФО вошли также Ивановская (31,8%), Смоленская (31%), Тверская (30,4%), Костромская (29,5%) и замыкающая антитоп-10 Курская (27,5%).

По другим показателям Брянщина не отметилась ни в лучших, ни в худших. Отмечается только, что в нашем регионе, как и в подавляющем большинстве других, растет число пустующих сельских домов.

Всего в основу рейтинга легли 74 показателя, которые авторы разделили на 10 основных групп: демография, здоровье, уровни бедности и безработицы, безопасность проживания, инвестиции в социальную сферу, ресурсы подсобных хозяйств, жилой фонд, социальная и инженерная инфраструктура села.