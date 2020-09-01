Брянская таможня не пропустила более 2,5 тонн молочной продукции и колбас

С 15 по 31 августа Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям совместно с Брянской таможней на ветеринарном посту в ППУ «Красный Камень» на автодороге А-240 Брянск-Новозыбков было приостановлено движение семи авто, перевозивших готовую молочную продукцию и колбасные изделия из Республики Беларусь.

Инспекторы ведомства обнаружили, что у продуктов общим весом 2,54 тонны нет необходимых документов, подтверждавших их качество и безопасность.

Кроме того, товары ввозились с грубым нарушением температурных режимов транспортировки. Санитарное состояние самих транспортных средств также было неудовлетворительным.

Продукция возвращена отправителям на территорию Республики Беларусь, а владельцы товаров привлечены к административной ответственности.

Напомним, в Брянской области в сливах обнаружена восточная плодожорка.