Брянские букмекеры из 1xbet заработали 63 млрд рублей

Организатор и члены преступной группы объявлены в международный розыск.

В Брянске завершили расследование уголовного дела об азартных играх. Жительницу Брянска обвиняют в их незаконной организации и проведении с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, женщина действовала в составе преступной группы. С октября 2014 года по май 2019 года трое брянцев разработали программное обеспечение для проведения азартных игр на сайте 1xbet. Они же осуществляли техническую поддержку сайта. Ставки принимались без лицензии ФНС России.

Женщина, по данным следствия, отвечала за прием денег от игроков и зачисление их на виртуальные счета. Благодаря этому клиенты могли делать ставки на спортивные события и играть в другие азартные игры.

В общей сложности организованная группа заработала более 63 миллиардов рублей. Эти деньги организатор перечислял себе на зарубежные счета, затем доход делили между подельниками.

Преступление выявили сотрудники ФНС России, оперативное сопровождение осуществляли региональные ФСБ и МВД.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. В офисах членов группы провели обыски, изъяли технику.

Поскольку организатор и члены группы скрылись от преследования, им заочно предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде изоляции от общества. Также они объявлены в международный розыск. На недвижимость обвиняемых стоимостью более 1,5 миллиарда рублей следователи наложили арест.

Уголовное дело в отношении жительницы Брянска выделено в отдельное производство. Вскоре она предстанет перед судом.