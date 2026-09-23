Велосипедистка получила травмы при столкновении с машиной на брянской трассе

2026, 23 сентября 11:30

Велосипедистка получила травмы при столкновении с машиной на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3-м км автодороги «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Березовая Роща» в Выгоничском районе 21 сентября произошло ДТП. 50-летняя женщина не справилась с управлением велосипеда. Она съехала на обочину на встречной полосе и врезалась в остановившийся там автомобиль Chevrolet Niva.

Велосипедистка с травмами попала в больницу. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.