Брянские волонтеры проведут субботник в лесу

Общественная организация «Чистый Брянск» разместила в соцсетях приглашение к брянцам поучаствовать в экологическом субботнике. Он пройдет 15 мая, в ближайшую субботу. Участники очистят от мусора лес, расположенный в Бежицком районе города.

Сбор желающих назначен на 11:00 субботы, 15 августа, у магазина «Меркурий» по улице Литейной, 61.

Волонтеры обещают выдать участникам перчатки, мешки для мусора, грабли и воду.

Желающие могут принести на место сбора также вторсырье на переработку для проекта «Собиратор».

«Если у кого-то есть желание сдать в переработку пластиковые карты, пластиковые трубочки, зубные щетки, ручки, фломастеры, рентгеновские снимки, мелкую сломанную электронику (провода, наушники, зарядки, мышки, телефоны, фен, клавиатура), аккумуляторы, диски CD и DVD, дискеты, коробки от дисков и кассет, детали конструктора LEGO, сломанные зонты и бижутерию (в хорошем состоянии и сломанную), блистеры от таблеток и драже (можно вместе с ними), винные пробки (из пробки), чеки, то есть такая возможность. Привозите своё вторсырьё на акцию Чистого Брянска 15.08. Если будут желающие, объясню подробнее как предварительно подготовить вторсырье», — говорится в отдельном сообщении, посвященном этой акции.

Доставка вторсырья в Москву на базу проекта «Собиратор» намечена ориентировочно на 20-21 августа.