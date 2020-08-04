Брянские художники-урбанисты украсили улицу Ульянова портретом музыканта Егора Летова

Брянские художники-урбанисты изобразили портрет музыканта Егора Летова, известного как гуру и один из основателей российского панк-рока, на телекоммуникационном шкафу, который расположен на улице Ульянова в Брянске. Об этом они рассказали в своей группе «Брянский урбанист» во ВКонтакте.

«Этой работой мы еще раз доказали, что в Брянске много людей, которым не все равно, как выглядит их город», — говорится в сообщении.

Автором портрета музыканта стал художник Сергей Трезвенко.

Ранее урбанисты украсили другой брянский коммуникационный шкаф портретом Михаила Булгакова. А на будущее планируют сделать изображение Александра Попова.