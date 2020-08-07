Будущий приют для бездомных животных в Брянске сможет принять до 500 кошек и собак

По заказу властей Брянской области специалисты разрабатывают проект будущего приюта для бездомных животных, который должен в обозримом будущем появиться в Брянске. Предполагается, что он сможет принять до 500 кошек и собак. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, где подвели итоги контроля над соблюдением законодательства в сфере обращения с бездомными животными, губернатор Александр Богомаз ранее получил представление надзорного ведомства об устранении нарушений законодательстча в этой области.

Одним из таких нарушений было отсутствие государственных и муниципальных приютов в регионе. В прошлом году для приюта подобрали земельный участок. А на строительство будут выделены 24 млн рублей.

Сейчас на Брянщине действуют два частных приюта для животных. Муниципальных и государственных по-прежнему нет.

Претензии у прокуратуры к властям возникали и по другим вопросам. Так, в Брянском, Гордеевском, Жирятинском, Дубровском и других районах области районные администрации не заключали муниципальные контракты на отлов бездомных животных. А там, где заключались, не велась видеозапись процесса отлова, а для доставки пойманных животных на стерелизацию и вакцинацию использовались не оборудованные для этих целей средства транспорта. В Брянске, Клинцах, Дубровском, Карачевском, Красногорском и других районах не составляли акты отлова животных.

Всего прокуратура выявила 78 нарушений в сфере обращения с бездомными животными, вынесла девять протестов, 27 представлений и возбудила три административных дела.

Ранее мы сообщали, что в одном из дворов Брянска бродячие собаки оккупировали песочницу на детской площадке.