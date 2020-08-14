«Чистая планета» приглашает брянцев на эко-марафон с призами

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области и волонтеры проекта «Лес и Пойма» приглашают жителей принять участие в эко-марафоне.
В течение августа все неравнодушные к окружающей среде и месту, где мы живем, жители Брянска смогут внести свой личный вклад в поддержание чистоты в нашем городе.
Что нужно сделать, чтобы принять участие в эко-марафоне? Не пройти мимо замусоренной общественной территории, а найти время, чтобы привести ее в порядок. Сфотографировать это место до и после уборки. Вы можете участвовать в марафоне сами, с семьей и детьми или пригласить друзей.
Каждую неделю активисты проекта «Лес и Пойма» будут выбирать победителей в двух номинациях:
1. Самое креативное фото (победителем станет самое смешное или интересное фото до/после или в момент уборки).
2. Самая чистая и масштабная уборка (победителем станет фото с большим количеством собранного мусора).
Победители получат подарки: брендированную сумку- шоппер или футболку, а самые активные смогут выиграть ручки и блокноты.
Выкладывайте свои фотографии в Instagram с геолокацией и хэштегом #эко_лес_и_пойма #сделаем_Брянск_чище.
Также вы можете присылать фото нам на почту les.i.poima@gmail.com.
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