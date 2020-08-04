Фольклорный ансамбль из Брянска стал лауреатом международного конкурса в Минске (ВИДЕО)

Фольклорный ансамбль «Зарянка» брянской детской школы исскусств №10 представлял наш город на состоявшемся в Минске международном мультиформатном конкурсе славянской культуры «Славянское сваяцтво» в Минске и стал его лауреатом. Об этом сообщила мэрия Брянска.

В условиях пандемии коронавируса конкурс проходил дистанционно. Однако это не помешало провести не только выступления участников, но и круглый стол с членами жюри и руководителями коллективов-участников и серию мастер-классов.

Участниками основного этапа конкурса стали 1200 коллективов и исполнителей из России, Беларуси, Черногории, Сербии, Македонии и непризнанных республик Донбасса.

«Зарянка» стала лауреатом 1 степени в номинации «Народное пение» в возрастной группе 13-16 лет. Жюри расценило программу ансамбля как яркую, сценически грамотную, раскрывающую песенную, танцевальную и инструментальную палитру региона и сполна отвечающую конкурсным требованиям.

Ансамбль получил сертификат на участие в конкурсе «Славянское единство», который должен состояться в Минске в апреле 2021 года.