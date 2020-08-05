Коэффициент распространения коронавируса на Брянщине продолжает уменьшаться

С публикацией региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области свежей статистики по заболевшим коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,93.

Днем ранее этот показатель составлял 0,94, а в понедельник — 0,99, на прошлой неделе же превышал единицу.

Число заболевших в регионе продолжает расти, в частности, 24 новых случая инфицирования подтвердились за минувшие сутки. Однако среднесуточный прирост носителей инфекции в последние дни стабилизировался. Кроме того, при расчете коэффициента суммарное количество новых заражений за последние четыре дня делится на аналогичный итог предшествующих им четырех дней. Так что показатель иллюстрирует не весь период пандемии, а только соотношение прироста заболевших за последние четыре дня к аналогичному предыдушему периоду.

На основе коэффициента власти региона принимают решения о дальнейшем послаблении ограничений, если значения показателя дают для этого основания в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.