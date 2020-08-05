Коэффициент распространения коронавируса на Брянщине продолжает уменьшаться

С публикацией региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области свежей статистики по заболевшим коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,93.
Днем ранее этот показатель составлял 0,94, а в понедельник — 0,99, на прошлой неделе же превышал единицу.
Число заболевших в регионе продолжает расти, в частности, 24 новых случая инфицирования подтвердились за минувшие сутки. Однако среднесуточный прирост носителей инфекции в последние дни стабилизировался. Кроме того, при расчете коэффициента суммарное количество новых заражений за последние четыре дня делится на аналогичный итог предшествующих им четырех дней. Так что показатель иллюстрирует не весь период пандемии, а только соотношение прироста заболевших за последние четыре дня к аналогичному предыдушему периоду.
На основе коэффициента власти региона принимают решения о дальнейшем послаблении ограничений, если значения показателя дают для этого основания в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
05.08.2020 16:23
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С 23:55 5 августа до 23:55 9 августа на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги проезд
05.08.2020 16:13
В конце 2020 года откроется эколого-биологический центр в Смоленске
В конце года откроет свои двери эколого-биологический центр, который состоит из 4-х зданий, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В настоящее время на всех объектах закончен монтаж внутренних инженерных коммуникаций, на стадии завершения — внутренние отделочные работы в помещениях. Кроме этого, в высокой степени готовности находятся фасадные работы — основание под отделку подготовлено, ведутся внешние отделочные работы.
05.08.2020 13:01
Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8% к уровню прошлого года
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05.08.2020 12:42
Лучший на Московской железной дороге
Смоленский регион подвёл итоги первого полугодия. В первое воскресенье августа в России отмечается старейший профессиональный праздник — День железнодорожника, учреждённый ещё в 1896 году. О том, с какими результатами труженики стальных магистралей Смоленщины встретили свой профессиональный праздник, мы попросили рассказать заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению, заслуженного работника транспорта РФ, почётного железнодорожника России
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Памятка для рыбака об опасности ловли рыбы около линий электропередачи
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