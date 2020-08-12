Минздрав пообещал россиянам первые партии вакцины от коронавируса уже через две недели

Минздрав РФ обещает выпустить первые партии отечественной вакцины от коронавируса уже через две недели. Об этом в среду сообщили «Ведомости« со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Производство вакцины будет ориентировано на внутренний рынок, а первую партию, по словам министра, получат медики.

Предполагается, что вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольной. А первыми, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ее пройдут медработники. Ожидается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться в течение минимум двух лет.

Мурашко также назвал безосновательными возражения зарудебных экспертов, у которых эффективность российского препарата вызвала сомнения. Он утверждает, что в основу вакцины легли ранее исследованные компоненты, что и позволило провести необходимые исследования в крайне сжатые сроки.

«Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но для российской вакцины, еще раз говорю, что это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — сказал министр. В эффективности российской вакцины, как сообщает IncRusssia, выразил сомнения, в частности, главный инфекционист США Энтони Фаучи, который утверждает, что создать вакцину и подтвердить ее безопасность — это не одно и то же.