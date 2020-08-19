На Брянщине заразились коронавирусом 20 человек, а выздоровели 33

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине поделился свежей статистикой. За минувшие сутки заражение коронавирусом в регионе подтвердилось у 20 человек, выздоровление — у 33. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтверждено инфицирование 7889 человек, из них 6406 выздоровели и 35 умерли.

Сделано 127 402 исследования на коронавирус, в том числе 836 за минувшие сутки.