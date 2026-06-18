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Общество

Новую школу в Брянске планируют открыть в конце года

2026, 18 июня 08:44
Новую школу в Брянске планируют открыть в конце года
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Новую школу в Брянске планируют открыть в конце года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске в настоящее время возводят сразу два крупных социальных объекта. На улице Амосова на финишную прямую вышло строительство школы на 1225 мест. Рабочие занимаются отделочными работами.  В коридорах новой школы установят нестандартные большие окна для естественного света. Открыть учебное заведение планируют в декабре 2026 года.

За пять лет в Брянске по типовому проекту построили четыре школы на 1 225 мест каждая.

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