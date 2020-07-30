На стадионе в Клинцах в честь 75-летия Победы встретились каратисты

В городе Клинцы на стадионе «Труд» прошли военно-патриотические игры между спортивными клубами по карате «БУСИДО» (рук. А.А. Кондратенко) и «ГЮРЗА» (рук. Ю.А. Лопатко), посвященные 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал информационный портал Клинцы Инфо.

Спортсмены пришли не одни. Вместо со своими родителями они играли в дартс, стреляли из пистолета по мишеням, сбивали предметы ударами ноги на уровне головы, разбивали кулаками доски, подтягивались, перетягивали канат, играли в веселые старты.

В конце мероприятия все участники играли в футбол.

Активнее всего проявили себя члены Клинцовской общественной организации ветеранов пограничных войск, которые выступили с приветственным словом, помогали в судействе и подведении итогов.