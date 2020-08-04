Проблемную новостройку на Степной новый застройщик сдаст с четвертом квартале этого года

Срок сдачи проблемной новостройки по Степной улице, 2, строение Б, в Брянске участники посвященного его судьбе совещания, которое состоялось во вторник, назначили на четвертый квартал 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Брянской области, которую на совещании представлял прокурор региона Александр Войтович.
В совещании также участвовали заместитель Губернатора области Сергей Тимошенко, прокурор Брянска Сергей Котов, мэр Брянска Александр Макаров, руководитель ООО «Специализированный Застройщик «Группа компаний «Надежда»» Александр Гавричков, генеральный директор ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александр Граборов, руководители профильных департаментов и представители инициативной группы дольщиков.
Они обсудили, что предстоит сделать, чтобы обеспечить объект теплом, организовать подъезд к зданию и парковку во дворе.
Первоначальным застройщиком этого проблемного дома выступало ООО «Брянскстройразвитие», которое впоследствии было признано банкротом.
По факту хищения денег дольщиков этого дома и других недостроев на улицах Степной и Желябова прокуратура продолжает расследовать уголовное дело. Руководителям компании инкриминируется мошенничество. Надзорное ведомство держит на контроле также вопросы завершения строительства и соблюдения прав дольщиков.
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