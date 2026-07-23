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Криминал

Четыре жительницы Брянска стали жертвами мошенников

2026, 23 июля 08:11
Четыре жительницы Брянска стали жертвами мошенников
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Более полутора миллиона рублей лишились четыре жительницы Брянска после беседы с мошенниками. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На минувшей неделе жертвой телефонных мошенников стала жительница Володарского района Брянска. Злоумышленники сообщили женщине что её родственница спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Они потребовали деньги якобы для помощи пострадавшим. Мошенникам потерпевшая отдала 900 тысяч рублей. 

В аналогичную ситуацию попали ещё три жительницы Брянска. Они лишились 735 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. 

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