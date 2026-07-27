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Криминал

Дистанционные мошенники обманули 19 брянцев на прошлой неделе

2026, 27 июля 16:31
Дистанционные мошенники обманули 19 брянцев на прошлой неделе
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Дистанционные мошенники обманули 19 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На минувшей неделе в полицию обратились 19 жителей Брянской области, которые стали  жертвами телефонных и сетевых мошенников. Обманутые граждане лишились 3 202 000 рублей.

Половину суммы присвоили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали жителей региона о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счетов. Злоумышленникам потерпевшие называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторые жертвы переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный счёт.  Всего лжебанкиры похитили у четверых брянцев 1 723 000 рублей.

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