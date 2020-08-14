С новыми автобусами для брянцев стало можно ознакомиться в соцсети

В группе «Брянский автобус» во ВКонтакте опубликовали фото автобусов, которые участвовали в состоявшейся в пятницу в Брянске презентации нового общественного транспорта.

«На выставке общественного транспорта представлены модели автобусов ПАЗ 320405 Вектор Next CNG (газовый), ПАЗ 320415 Вектор Next 8.8 (Доступная среда), ГАЗ-A68R52 City и троллейбус «Авангард» вологодского завода «Транс-Альфа»», — говорится в комментарии к публикации.

Ранее мы сообщили, что мэрия Брянска анонсировала презентацию новых автобусов с участием коммерческих и муниципальных перевозчиков и производителей. Она началась в 11:00 на площади Ленина.