Город32

Советский районный суд Брянска сегодня рассмотрит 77 коронавирусных дел

13 августа 09:57 Общество
Советский районный суд Брянска сегодня рассмотрит 77 коронавирусных дел
Источник фото

В Советском районном суде Брянска на сегодня, 13 августа, назначены к рассмотрению по существу 77 административных дел в отношении нарушителей режима коронавирусных ограничений. Об этом сообщает его официальный сайт.

В среднем на рассмотрение одного дела, согласно опубликованному на сайте суда графику, выделяется пять минут.

Ранее на Брянщине был отменен режим самоизоляции, в том числе для людей старше 65 лет. Но требование соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и носить перчатки в общественных местах сохраняется, как и штраф за его несоблюдение.

Читайте также

Новости регионов

13.08.2020 11:14
В Смоленской области умер еще один больной коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 18 человек. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер. С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из
13.08.2020 10:25
В Починковском районе произошло двойное ДТП с участием иномарок
Вечером 12 августа в Починковском районе произошло ДТП с участием Audi 80 и BMW, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 24-летний водитель Audi 80 ехал на 320-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Впереди него за рулем BMW ехала 28-летняя девушка. Водитель Audi 80 превысил скорость и врезался в ехавшую впереди иномарку. Столкновение было таким сильным, что
12.08.2020 17:04
Пожилая смолянка поверила мошеннику из Самарской области и перевела ему деньги
В полицию обратилась 69-летняя смолянка. Она рассказала полицейским, как ее обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник убедил бабушку в том, что ее внук попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Бабушка захотела помочь
12.08.2020 15:36
Молодой Житель Ярцево ехал, когда у него нашли наркотики
В Смоленске полицейские задержали 19-летнего жителя Ярцево, которого подозревают в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Полицейские вышли на подозреваемого, когда он ехал в такси. Подозреваемый вез в такси очередную партию наркотика. Полиция осмотрела машину и нашла на заднем сиденье пакет с наркотиками. Экспертиза показала, что белым веществом оказался N-метилэфедрон. Всего в
12.08.2020 14:00
«Войска дяди Васи»
В Ярцеве появился бюст «отца» ВДВ Василия Маргелова. В год 90-летия Воздушно-десантных войск в Смоленской области установили памятник Василию Маргелову — человеку, стоявшему у истоков создания в нашей армии Воздушно-десантных войск. Бюст торжественно открыли около досугового центра в Ярцеве. Человек-эпоха Героя Советского Союза, генерала армии, ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, участника Парада Победы Василия
12.08.2020 13:41
Все идёт по плану
Какие дороги ремонтируют этим летом в Смоленской области и как продвигаются запланированные работы? Губернатор Алексей Островский провёл совещание, на котором обсудили реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Как выполняются работы, запланированные на 2020 год, рассказал курирующий вопросы дорожного строительства

Актуальные темы

Экономика
Суд возобновил слушания по делу о закрытии ТРЦ Тимошковых в Брянске
Общество
Брянцы обсуждают в соцсети ролик о влюбленных в Круглом сквере (ВИДЕО)
Происшествия
СКР подозревает трех брянцев в создании онлайн-букмекера
Общество
Брянские родители смогут получить выплаты по 10 тысяч на ребенка и в августе
Общество
Коронавирусные ограничения на Брянщине окончательно отменяются с четверга

Новости партнёров

Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».
Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

06 августа 2020г. в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг с представителями малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики

Компания «Платформа больших данных», созданная весной 2020 года банком ВТБ и компанией «Ростелеком», разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML). Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков.

Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн
Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн

По оперативным данным, погрузка в Брянском регионе Московской железной в июле 2020 года составила 199 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: «Россети Центр» подтвердила соответствие корпоративной системы экологического менеджмента передовым международным стандартам
Игорь Маковский: «Россети Центр» подтвердила соответствие корпоративной системы экологического менеджмента передовым международным стандартам

«Россети Центр» получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Документ был выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по результатам проверки управленческой и производственной деятельности компании, проведенной в июне независимыми аудиторами.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.