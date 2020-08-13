Советский районный суд Брянска сегодня рассмотрит 77 коронавирусных дел

В Советском районном суде Брянска на сегодня, 13 августа, назначены к рассмотрению по существу 77 административных дел в отношении нарушителей режима коронавирусных ограничений. Об этом сообщает его официальный сайт.

В среднем на рассмотрение одного дела, согласно опубликованному на сайте суда графику, выделяется пять минут.

Ранее на Брянщине был отменен режим самоизоляции, в том числе для людей старше 65 лет. Но требование соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и носить перчатки в общественных местах сохраняется, как и штраф за его несоблюдение.