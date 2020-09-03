Терапевт не советует брянцам гулять по опавшей листве

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в интервью Радио «Спутник» назвала условия, при которых прогулка по осеннему парку, лесу или скверу способна спровоцировать вирусные инфекции, вызывающие ОРВИ или бронхит.

По словам медика, особо осторожным с этим надо быть всем, кто страдает аллергией. Принято считать, что они особо мучаются весной. Но осень для них не менее опасна, так как продуцирует свои аллергены, и это совпадает со времени с приходом сезона вирусных инфекций.

С похолоданием и началом дождей листва падает и гниет, и в ней развиваются грибы и грибковые инфекции. А те и при попадании на слизистую оболочку провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. А воспаленная слизистая становится благодатной почвой для инфекций.

Не расслабляться она рекомендует и тем, кто на аллергию ранее не жаловался. По ее словам, 50% аллергиков — скрытые аллергики.

Врач также рекомендует особо тщательно следить за уровнем сахара в крови осенью всем, кто страдает диабетом. Повышение уровня сахара в крови тоже вызывает воспаление слизистой.

Осень наступает в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, а некоторые специалисты уже заговорили о второй волне эпидемии.