В Брянске открылась выставка старинных работ в память династии Романовых

В Брянском областном художественном музейно-выставочном центре открылась выставка старинных гравюр и литографий «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах» из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства Брянской области, выставку в наши края привез Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта «Имераторский маршрут».

Выставка экспонируется в Брянске впервые. Она представляет собой уникальное собрание гравюр и литографий — портретов представителей Российского Императорского Дома, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII — начале XX века. Все эти работы хранились в частном собрании героя Первой мировой войны, потомственного дворянина Александра Гершельмана, который последние годы жизни провел в Аргентине. В 2015 году его дочь Марина Аксакова передала коллекцию отца в дар Калужскому музею изобразительных искусств дочерью в память о своем муже Сергее Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, уроженце Калужской области.

Собрание включает две коллекции: галерею портретов из известного и редкого издания «Собрание двадцати четырех портретов Императорской Фамилии» живописца Жан Анри Беннера, работавшего в России с 1817 года, и литографии из альбома «Виды С. Петербурга. 1837». Один из подобных альбомов принадлежал известной итальянской балерине Марии Тальони. В свою «Царскую коллекцию» Александр Гершельман включил и изображения разных известных мест России, связанных с памятью представителей Российского Императорского Дома — Троице-Сергиевой лавры, Императорского Зимнего дворца, Дома Московского генерал-губернатора, Пажеского корпуса времен Императора Александра II и других.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» ознакомился с коллекцией Гершельмана в 2019 году при совместной работе с руководством, научным и музейным сообществом Калужской области по проекту «Императорский маршрут». Тогда в фонде решили сформировать передвижную выставку об истории Российского Императорского Дома. Экспозицию дополнили также работами из частного собрания известного российского реставратора, мецената, коллекционера Александра Ренжина. Проект стартовал 5 июля, первыми работы увидели жители Подмосковья.

Национальный туристический проект «Императорский маршрут», который фонд реализует с 2018 года при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму, охватывает в 19 регионов. Брянская область присоединилась к нему в октябре 2019 года.

В рамках развития проекта в поселке Локоть Брасовского района в историческом здании бывшего Великокняжеского имения «Брасово», в «Доме архитектора» будет создан музей Великого князя Михаила Александровича. Формирование экспозиции ведется при научном руководстве фонда совместно с Чечней, Орловской, Курской и Пермской областями, где почитается память Великого князя Михаила Александровича.

Брянцы смогут посетить выставку до 22 сентября. Затем она отправится дальше по Имераторскому маршруту: Свердловская область, Пермский край, Крым и Севастополь.