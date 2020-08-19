В Брянске отменили парад и гуляния на День города

Региональное управление Роспотребнадзора не согласовало празднование Дня города в Брянске, намеченное на 17 сентября. Как сообщает пресс-служба мэрии, предстоящий праздник обсудили на совещании у мэра Александра Макарова.

Из-за этого парад и массовые гуляния пришлось отменить, а часть праздничной программы перенести в онлайн. В частности, в режиме онлайн трансляции пройдет серия концертов «Ода Брянску».

Однако цветы к памятникам и обелискам воинам-освободителям будут возложены вживую, а днем на 15 площадках во дворах жилых домов пройдут праздничные концерты. Вечером же брянцы смогут посмотреть фейерверк.

«Несмотря на то, что Парад Поколений в этом году не состоится, мы обязательно в иных форматах поздравим наших ветеранов, ведь именно благодаря им Брянск обрел второе рождение», — сказал мэр.

В канун Дня города в Брянске благоустроят и отремонтируют памятники, монументы и воинские захоронений. В частности, капитально отремонтируют памятник Трем Героям и памятник Танкистам.