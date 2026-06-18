Брянца суд отправил в колонию за покушение на мошенничество

2026, 18 июня 09:36

Брянца суд отправил в колонию за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель областного центра.

Фигурант сообщил юристу ложную информацию о имеющихся у правоохранительных органов в отношении брянца компрометирующих сведений и проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Он предложил помощь в уклонении от уголовной ответственности за деньги. Фигурант потребовал три миллиона рублей, из которых два миллиона якобы предназначались для передачи в качестве взятки, а оставшийся миллион планировалось разделить между ними.

Юрист сообщила об противоправных действиях в правоохранительные органы. 19 марта при передаче муляжа денежных средств мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного к двум годам колонии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.