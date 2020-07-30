В Брянске разогнали торгующих овощами пенсионерок

Их продукцию признали опасной для здоровья.

В Брянске продолжаются рейды по выявлению несанкционированной торговли.

Как рассказала начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации Ольга Канаева, рейды регулярно проходят во всех районах Брянска, включая выходные и праздники. В них участвуют чиновники, полицейские и представители управления ветеринарии.

Только за прошедшие полгода в Брянске прошло 149 таких рейдов. Составлено 277 административных протоколов. К ответственности привлекли 259 торговцев, выписано штрафов на сумму почти 390 тысяч рублей. 294 тысячи рублей нарушители уже оплатили, с остальными чиновники ведут судебные тяжбы.

В горадминистрации отметили: уличная торговля ведется с использованием подручных средств – коробок, деревянных ящиков или прямо с земли. Это опасно для здоровья и жизни горожан, так как санитарные нормы не соблюдаются.

С торговцами, в том числе с пенсионерами, чиновники проводят разъяснительную работу.