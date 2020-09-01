В «Брянском лесу» в кадр попала семья медведей (ВИДЕО)

Заповедник «Брянский лес» опубликовал на своей странице во ВКонтакте видеоролик медведицы с медвежатами, которые попали в объектив фотоловушки.

«Фотоловушки заповедника «Брянский лес» запечатлели интересную медвежью семью. Во-первых, у брянской мамы-медведицы сразу трое малышей (на видео видны двое, третий есть в другом ролике — его мы не выкладываем из-за его низкой «смотрибельности» ). А во-вторых, лишь один медвежонок (который не виден на данном видео) бурого окркаса. А два других медвежонка — светлые, снова того редкого окраса — соломенные. Любуйтесь первого сентября на целый медвежий класс!», — говорится в сообшении.

«Где-то рядом проходил Арсений? Или этот пенсионер уже не у дел и только и может, что разорять местные свалки?», — вспоминает известного обитателя заповедника, медведя-«блондина», одна из комментаторов.

«Арсений, Арсений. Если и не лично, то детишкам своим велел присмотреть за цветом медведей в Брянском лесу», — предполагает другая.

Большинство же посетителей страницы, которые оставили комментарии под публикацией, умиляются играми медвежат.