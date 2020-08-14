В Гордеевском районе прокуратура наказала директоров двух школ за требование лишних документов от детей

От учеников, которые на лето заключили трудовые договоры для работы по благоустройству этих школ, они потребовали справки органа соцзащиты о принадлежности ребят к малообеспеченным семьям и дополнительные медицинские заключения узких специалистов, которые при трудоустройстве законом не предусмотрены.

Улица Фленовская в Смоленске вернется к одностороннему движению Правила одностороннего движения будут действовать на улице Фленовской в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Комиссия по безопасности дорожного движения решила вновь ввести на улице Фленовской одностороннее движение. Пока на улице действует двустороннее движение, однако ширина проезжей части не позволяет нормально передвигаться по правилам двустороннего движения. Пока на улице Попова идут ремонтные работы, смоленским водителям разрешат

Жители Сафоново пожаловались главе Смоленской области на аварийное жилье Глава Смоленской области Алексей Островский встретился с жильцами аварийных домов по улице Восточная в Сафонове, сообщает пресс-служба региональной администрации. На прием к губернатору пришли две жительницы Сафоново. Они рассказали, что один из аварийных домов (дом №4) с 2011 года находится в плохом состоянии, однако в то время его не признали аварийным, и жильцам пришлось оставаться

В Смоленске перекроют движение на улице Николаева На улице Николаева в областном центре временно перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Теперь смоленские автомобилисты не смогут проехать на участке от 1-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина. Ограничения начнут действовать с 16 августа. Машины вновь смогут свободно передвигаться на улице Николаева, когда там закончится ремонт дороги. Напомним, на улице Николаева почти закончился ремонт

В лесу в Рославльском районе поймали подозреваемую в сбыте наркотиков Полицейские Смоленской области задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Ей оказалась 31-летняя смолянка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В лесу в Рославльском районе подозреваемая раскладывала «закладки» с наркотиками. Полиция поймала ее и при понятых изъяла 89 свертков с наркотиками, которые она не успела разложить. Часть из них была перемотана изолентой, другая – залеплена пластилином.

В Смоленской области умер еще один больной коронавирусом По данным федерального оперативного штаба на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 18 человек. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер. С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из