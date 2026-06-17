Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Брянец лишил друга автомобиля из-за нетрезвого вождения

2026, 17 июня 11:17
Брянец лишил друга автомобиля из-за нетрезвого вождения
Источник фото

Брянец лишил друга автомобиля из-за нетрезвого вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.  Приговор выслушал 30-летний брянец.

19 февраля фигуранта за рулём автомобиля в деревне Городцы остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к году принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишил водительского удостоверения на 4 года.

Автомобиль, на котором фигурант нарушал закон, принадлежит его приятелю. Но фактически транспорт находился во владении осужденного. Суд конфисковал машину в доход государства.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
17 июня 13:44
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области
17 июня 13:00
ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области
Брянск лишился «несущей стены»: директор заповедника погиб при обстреле Суземки
17 июня 11:36
Брянск лишился «несущей стены»: директор заповедника погиб при обстреле Суземки

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15536) брянск (6993) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2071) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1088)