Брянец лишил друга автомобиля из-за нетрезвого вождения

2026, 17 июня 11:17

Брянец лишил друга автомобиля из-за нетрезвого вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 30-летний брянец.

19 февраля фигуранта за рулём автомобиля в деревне Городцы остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к году принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишил водительского удостоверения на 4 года.

Автомобиль, на котором фигурант нарушал закон, принадлежит его приятелю. Но фактически транспорт находился во владении осужденного. Суд конфисковал машину в доход государства.