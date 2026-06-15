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Культура

Врио губернатор встретился гендиректорами Росгосцирка и Мосгосцирка

2026, 15 июня 12:18
Врио губернатор встретился гендиректорами Росгосцирка и Мосгосцирка
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Врио губернатор встретился гендиректорами Росгосцирка и Мосгосцирка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым и Народным артистом РФ, генеральным директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным. Они обсудили условия для работы артистов, которые приезжают в Брянск на гастроли, в также доступность цирка для каждого жителя области.

«Руководитель планомерно занимается ремонтом, доводит цирк до идеального состояния. Недавно проведена большая реконструкция — полностью обновлено здание, общежитие для артистов, в течение этого года будет отремонтирован зрительный зал», – подчеркнул Егор Ковальчук. 

Также на встрече речь шла о новом проекте «Цирк детям села». Врио губернатора обсудил с Сергеем Беляковым и Эдгардом Запашным возможность выезда артистов с цирковыми программами в приграничные территории.

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