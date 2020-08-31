В Локте частнично восстановят усадьбу великого князя Михаила Александровича

Губернатор Александр Богомаз и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, прибывшая в Брянск с визитом, рассказали о перспективах восстановления усадьбы великого князя Михаила Романова в Локте.

— У нас потрясающие перспективы, уже много сделано для восстановления Брасовского парка. Серьезно задумались о судьбе усадьбы Апраксиных, уже что-то делаем для храма Василия Великого, который пострадал от пожара и от неправильных ремонтов. Мне кажется, что наши коллеги из Санкт-Петербурга предложили очень интересное решение в Брасовском парке — будет входная беседка, напоминающая по архитектуре дворец. Задумываемся о памятнике Великому Князю Михаилу Александровичу. Это конкретные проявления работы на местности, для нас важна коммуникация. Вот сейчас в Перми прошли Романовские чтения, в которых принимали участие специалисты Брянского краеведческого музея. Мы рады, что находимся в тесном контакте с Орловским архивом. И предлагаем регионам, участвующим в проекте, архивные документы, которые позволят нам, совместно с жителями Брянской области, жителями Брасовского района найти остатки предметов, обихода брасовского дома. Мне очень нравится призыв: «Создадим музей вместе». Это объединенное движение и жителей, и поддержка со стороны Александра Васильевича, — это залог успеха. Мне очень интересно было бы интересно, если бы занялись изучением именно хозяйства. Вот ваш конезавод в Локте, он интригует. Нужно заниматься его изучением, изучением истории сахарного завода. Александр III, когда гостил в усадьбе Великой Княгини Елизаветы Федоровны в 1888 году, обсуждал с графом Шереметьевым перспективы усадеб для великих князей в центре России. В частности, говорилось об унаследовании усадьбы в Брасово. Это был подъем хозяйства в центральной России. Эта история будет любопытна всем, — сказала Анна Громова на состоявшейся в процессе визита встрече с журналистами.

— Самое важное то, что работа уже начата, то, что сказала Анна Витальевна, проект сделан и брасовская усадьба Великого Князя Михаила Александровича будет частично восстановлена. Я думаю, что со стороны жителей нашей Брянской области и других регионов будет интерес к тем историческим событиям, которые проходили в нашей стране и на территории нашей Брянской области. Анна Витальевна сказала о том, что делали в ту пору и царская династия для того, чтобы экономику сделать эффективнее, в том числе и сельское хозяйство. Это, действительно, было так. Их дети этим занимались, сами продвигали в жизнь. Возьмем и Локотской конезавод, где были собраны самые лучшие рысаки не только из России, и сахарный завод. Это было новейшее производство того времени. Мы должны понимать, что в те времена самый лучший урожай считался два зерна. Одно зерно сеяли, два зерна получали, и считалось что это супер урожай. Поэтому не хватало и посевного материала, крестьяне просто съедали этот хлеб. И вот тогда Романовы были озабочены тем, как сделать эффективным сельское хозяйство, и впоследствии это было сделано. Ведь мы стали самой большой страной, которая экспортировала хлеб за рубеж. Мы должны это помнить, должны это изучать и рассказывать нашему народу. Хочу еще раз отметить, насколько значимо для жителей, что Брянскую область включили в Императорский маршрут. Очень важно, что сегодня Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» многое делается для сохранения исторического наследия не только в Брянской области, но и во всей России, — дополнил выступление Анны Громовой губернатор Александр Богомаз.

Ранее мы сообщали, что в Локте Анна Громова передала местному храму его отреставрированную с помощью фонда святыню — икону Божией Матери Балыкинская.