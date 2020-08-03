В мэрии обсудили отношения между армянской и азербайджанской диаспорами

На фоне обострения отношений между Армений и Азербайджаном чиновники мэрии Брянска встретились с руководителями землячеств обеих стран, чтобы обсудить межнациональные отношения в столь непростой обстановке.

Руководители обеих диаспор заверили, что на Брянщине оба народа уживаются мирно, их связывают крепкие дружеские и деловые отношения. А при возможных конфликтах пообещали разрешать их совместными усилиями, с привлечением аксакалов с обеих сторон. Они также намерены плотно поработать с молодежью для профилактики конфликтов на национальной почве.

Они также призвали полицейских жестко пресекать возможные провокации с целью поссорить два народа. А провокаторов наказывать по закону и без оглядки на национальность.