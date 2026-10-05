Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне»

2026, 05 октября 09:04

Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В конце сентября в Липецкой области прошёл финальный этап Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». Участие в нём приняли победители региональных этапов, представляющие все 13 войсковых казачьих обществ России.

Регион представили воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса. В личном зачёте они завоевали 12 наград. В итоговом зачёте брянские кадеты заняли второе место.