Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В конце сентября в Липецкой области прошёл финальный этап Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». Участие в нём приняли победители региональных этапов, представляющие все 13 войсковых казачьих обществ России.
Регион представили воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса. В личном зачёте они завоевали 12 наград. В итоговом зачёте брянские кадеты заняли второе место.