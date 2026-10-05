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Образование

Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне»

2026, 05 октября 09:04
Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне»
Источник фото

Брянские кадеты стали вторыми на слёте «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили  в региональном департаменте образования и науки. 

 

В конце сентября в Липецкой области прошёл финальный этап Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». Участие в нём приняли победители региональных этапов, представляющие все 13 войсковых казачьих обществ России.

Регион представили воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса. В личном зачёте они завоевали 12 наград. В итоговом зачёте брянские кадеты заняли второе место. 

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