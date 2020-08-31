В поселок Локоть вернулась отреставрированная икона

Брянщину в выходные посетила делегация православного благотворительного Фонда Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» во главе с председателем его Наблюдательного совета Анной Громовой. Об этом в понедельник сообщило на своей странице в Фейсбуке правительство Брянской области.

Фонд активно содействует возрождению церкви святителя Василия Великого усадьбы Брасово. В частности, взял на себя возврашение благолепного вида иконам, которые пострадали при пожаре.

В этот раз делегация фонда посетила Локоть, где вручила благочинному Брасовского церковного округа иерею Аркадию Кунегину храмовую святыню — отреставрированную икону Божией Матери Балыкинская.

В день визита делегации фонда в культурно-досуговом центре Брасовского района открылась передвижная экспозиция брянского краеведческого музея, посвященная следу династии Романовых на Брянщине.

Анна Громова также участвовала в крестном ходе в честь Свенской иконы Божией Матери, который состоялся в выходные в Свенском монастыре, и по его завершении выступила перед участниками.

— Ваше высокопреосвященство, владыки, дорогой Александр Васильевич, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с вашим престольным праздником. Меня поразили слова, напечатанные на свитке преподобного Антония Печерского, он говорит о том, что надо держаться воздержания, братья и сестры, избегайте лени, Господь в этом будет помощник. Желаю вам здравия, помощи Божией, — цитирует ее выступление пресс-служба правительства региона.