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ЖКХ

Котовник Фассена высадят на разворотных кольцах в Брянске

2026, 23 июня 16:24
Котовник Фассена высадят на разворотных кольцах в Брянске
Источник фото

Котовник Фассена высадят на разворотных кольцах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления продолжают озеленения города Брянска. Специалисты уже высадили более 192 тысяч растений. 

Для украшения областного центре в учреждении закупили 1300 новых саженцев кустарников и многолетних цветов. В клумбах города поселятся спирея Грифшейн, барбарис Тунберга, дёрен пестролистный, кустарники котовник Фассена, хосту и канны.

Новые растения планируют высадить на разворотных автомобильных кольцах: Первомайском, проспекта Московского, Флотской. Также кустарниками украсят привокзальную площадь, бульвар Щорса, улицу Тельмана и объездную дорогу.

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