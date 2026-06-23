Котовник Фассена высадят на разворотных кольцах в Брянске

2026, 23 июня 16:24

Котовник Фассена высадят на разворотных кольцах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления продолжают озеленения города Брянска. Специалисты уже высадили более 192 тысяч растений.

Для украшения областного центре в учреждении закупили 1300 новых саженцев кустарников и многолетних цветов. В клумбах города поселятся спирея Грифшейн, барбарис Тунберга, дёрен пестролистный, кустарники котовник Фассена, хосту и канны.

Новые растения планируют высадить на разворотных автомобильных кольцах: Первомайском, проспекта Московского, Флотской. Также кустарниками украсят привокзальную площадь, бульвар Щорса, улицу Тельмана и объездную дорогу.