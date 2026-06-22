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Образование

В Брянской области завершился основной период ЕГЭ

2026, 22 июня 08:28
В Брянской области завершился основной период ЕГЭ
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В Брянской области завершился основной период ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

 

Основной период Единых государственных экзаменов завершился в минувшую пятницу, 19 июня. Финальными стали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам. Выпускники сдавали их два дня. 

В Брянской области ЕГЭ по информатике сдали 1052 одиннадцатиклассников: 700 человек в первый день и 352 – во второй. Английский язык выбрали 408 ребят, немецкий язык – три, французский и китайский языки – по одному участнику.

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