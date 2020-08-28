В школы Брянщины с 1 сентября не будут пускать родителей

Школы Брянщины и всей России в предстоящем учебном году будут работать в закрытом режиме. Доступ в их помещения родителей, как сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Галину Яновскую, будет возможен только при необходимости.

Какие случаи относятся к такой необходимости, не уточняется. Однако ясно, что, например, родительские собрания таковыми не считаются. Их, по словам Яновской, рекомендовано проводить в режиме онлайн или в иных дистанционных формах.

Сходные ограничения будут с 1 сентября действовать и на территории соседней Украины, где страна в зависимости от эпидемиологической ситуации поделена на четыре зоны (в порядке ухудшения ситуации) : зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красной зоне занятия будут вестись дистанционно, а, в частности, в желтой — очно, но также без право входа в школы для родитетелей. Исключение предусмотрено только для сопровождающих на уроки и с уроков детей-инвалидов.