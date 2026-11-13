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Криминал

Девочку-подростка подозревают в краже денег с чужой карты в Трубчевском районе

2026, 13 ноября 17:48
Девочку-подростка подозревают в краже денег с чужой карты в Трубчевском районе
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Девочку-подростка подозревают в краже денег с чужой карты в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 18-летняя жительница Трубчевского района. Она потеряла банковскую карту. До того момента, как она заблокировала платёжное средства, со счёта пропали более 48 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 16-летняя знакомая потерпевшей. Девочка заметила, что подруга оставила карту возле банкомата. Пин-код она знала. Подозреваемая забрала чужое платежное средство и сняла все сбережения. Часть денег она успела потратить.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подростку предъявили обвинение. 

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