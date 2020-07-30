В Стародубском районе отремонтируют четыре Дома культуры в 2020 году

В Стародубском районе приведут в порядок четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба районной администрации.

Рабочие уже заняты ремонтом двух зданий. Сейчас идет ремонт кровли в Курковичском СДК. На это было выделено более 1,3 млн рублей из областного и местного бюджетов.

В здании Понуровского СДК рабочие ремнотируют фасад и стены, заменяют окна, пол, двери, освещение и электропроводку. На ремонт этого СДК было выделено 955 тысяч рублей.

На замену окон в здании Запольско-Халеевичского СДК выделили 854 тысячи рублей.

На 978 тысяч рублей рабочие отремонтируют мягкую кровлю Десятуховского сельского дома культуры.