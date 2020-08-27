В Суземском районе огородница вырастила рекордный урожай лука (ВИДЕО)

Федеральный Первый канал в утреннем эфире программы «Доброе утро», который состоялся в четверг, посвятил сюжет россиянам, которые выращивают на своих участках рекордные урожаи. Одной из героинь стала жительница села Павловичи Суземского района Брянщины Татьяна Касымова, которая вырастила на собственном приусадебном участке рекордный урожай лука.

Масса одной луковицы достигает 1 кг веса и минимум 10 см в диаметре, а в связке они похожи на гирю.

«Одну кинул, капусты с мясом добавил – и считай, что солянку на всю семью приготовил», — отозвался о луковицах брянчанки автор сюжета.

Жительница Суземского района со своей стороны поделилась со зрителями своими секретами. По ее словам, главное — щедро его поливать и подкармливать, когда он маленький, чтобы не засох. Сама она, по ее признанию, открыла этот секрет в текущем садово-огородном сезоне.