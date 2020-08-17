В Унече прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать балкон

В Унече управляющая компания отремонтировала балкон многоквартирного дома после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщила областная прокуратура.
В надзорное ведомство обратилась жительница этого дома, которая до этого не раз обращалась с просьбой провести ремонт балкона в управляющую компании. Однако там ее обращения игнорировали.
Во время проверки сотрудники прокуратуры убедились, что ограждение на балконе не окрашено, покрыто ржавчины, в нижней части имеет следы коррозии, а на плите отслаиваются штукатурка и бетон.
Получив представление прокурора, в УК сделали стяжку и ремонт бетонной плиты и приварили на балкон уголок в качестве ограждения.
Сотрудник УК. по вине которого игнорировались обращения жительницы дома, был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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