В Унече прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать балкон

В Унече управляющая компания отремонтировала балкон многоквартирного дома после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщила областная прокуратура.

В надзорное ведомство обратилась жительница этого дома, которая до этого не раз обращалась с просьбой провести ремонт балкона в управляющую компании. Однако там ее обращения игнорировали.

Во время проверки сотрудники прокуратуры убедились, что ограждение на балконе не окрашено, покрыто ржавчины, в нижней части имеет следы коррозии, а на плите отслаиваются штукатурка и бетон.

Получив представление прокурора, в УК сделали стяжку и ремонт бетонной плиты и приварили на балкон уголок в качестве ограждения.

Сотрудник УК. по вине которого игнорировались обращения жительницы дома, был привлечен к дисциплинарной ответственности.