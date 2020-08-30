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За сутки на Брянщине зараженных коронавирусом стало 35 человек больше

30 августа 12:00 Общество
За сутки на Брянщине зараженных коронавирусом стало 35 человек больше
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Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 35 человек, выздоровление — у 23. Новых подтвержденных смертей, основной причиной которой стал коронавирус или вызванные им осложнения, нет.

Всего в регионе подтвердилось заражение 8194 человек, из них выздоровели 6731, умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. Инфицированные коронавирусом, основными причинами смерти которых стали иные, не учитываются.

С начала пандемии в Брянской области провели 139 585 исследнований на коронавирус, в результаты 1437 стали известны за минувшие сутки.

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