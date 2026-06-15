Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти

2026, 15 июня 11:32

Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тольятти Самарской области на прошлой неделе состоялся всероссийский турнир городского округа по гандболу среди девочек 9-10 лет. За медали боролись девять команд.

Честь Брянской области отстаивали гандболистки спортивной школы города Сельцо и Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Девушки дошли до финала. В итоговой игре они встретились со сверстницами из Егорьевска Московской области. Матч завоенчиося со счётом 19:18. Брянские спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала.