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Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти

2026, 15 июня 11:32
Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти
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Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В Тольятти Самарской области на прошлой неделе состоялся всероссийский турнир городского округа по гандболу среди девочек 9-10 лет. За медали боролись девять команд. 

Честь Брянской области отстаивали гандболистки спортивной школы города Сельцо и Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Девушки дошли до финала. В итоговой игре они встретились со сверстницами из Егорьевска Московской области. Матч завоенчиося со счётом 19:18. Брянские спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала.

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