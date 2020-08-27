В спортпарке «Варяг» отменили ежегодные соревнования по триатлону (ВИДЕО)

Организаторы ежегодных соревнований по триатлону «Варяг», которые должны были состояться на Брянщине 30 августа, объявили, что вынуждены их отменить. Сообщение об этом с видеокомментарием своего руководителя Владимира Вольпера они разместили на странице спортпарка «Варяг» во ВКонтакте.

Как поясняет Владимир Вольпер в ролике, мероприятие не удалось согласовать на уровне Роспотребнадзора. Обращения организаторов относительно согласования состязаний в региональном управлении Роспотребнадзора просто игнорировали, не был получен ответ и на обращение областного управления физкультуры и спорта, у которого состязания были включены в календарный план. В управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации Брянского района организаторы в итоге получили устный ответ, что мероприятие не согласовано. Хотя затем к ним обращались сотрудники ГИБДД относительно организации соревнований, и по их сведениям, те были согласованы.

«Мои негативные эмоции, конечно, обоснованы. Так как мы готовимся, вкладываем в это время, деньги, силы. Спортсмены также готовятся, а за неделю до старта нет информации, будут соревнования или нет.

По неформальным каналам я узнал, что до этой недели появилась информация, что мероприятие не состоится, и его не хотят проводить, объясняя это эпидемиологической обстановкой.

Однако мне не понятно, почему в городе, в стране проходят мероприятия, а в Брянском районе не можем их проводить», — сказал Вольпер.

«Наша команда приносит извинения всем зарегистрированным участникам и всей нашей большой спортивной семье.

Стартовые взносы мы перенесём либо на следующий год, либо вернём.

Механизм реализации этого процесса мы опишем чуть позже, в группе, аккаунте Инстаграм, а также продублируем его на электронные почты наших участников.

Надеемся на ваше понимание и поддержку». — говорится в сообщении об отмене соревнований на странице спортпарка «Варяг» во ВКонтакте.

Соревнования по триатлону «Варяг» проводятся на Брянщине каждый год. Они включают забег, заплыв и заезд на велосипедах. Ранее были отменены также назначенные на 11 сентября соревнованию по триатлону для незрячих спортсменов.