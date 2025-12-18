31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
В ночь с 17 на 18 декабря Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 31 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.