31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью

2025, 18 декабря 09:08

31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В ночь с 17 на 18 декабря Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 31 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.