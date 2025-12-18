Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью

2025, 18 декабря 09:08
31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью
31 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

 

В ночь с 17 на 18 декабря Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 31 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

