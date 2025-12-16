Иномарка и школьный автобус столкнулись на брянской трассе утром во вторник

2025, 16 декабря 11:42

Иномарка и школьный автобус столкнулись на брянской трассе утром. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла утром 16 декабря на 367 километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе. Мужчина за рулём автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался микроавтобус, перевозивший группу детей. Десять несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров, а также водителей обоих транспортных средств доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.