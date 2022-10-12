32 тысяч кубометров реагента купят для брянских дорог

Дорожники Брянска закупят 32 тысяч кубометров реагента на зимний сезон. Об этом рассказал руководитель Дорожного управления Михаил Кастюшин.
Дорожное управление Брянска обслуживает 849 км автодорог, 20 мостов и путепроводов, 105 скверов, парков, площадей. Прошлой зимой улицы убирали 90 машин. В этом году на 110 миллионов рублей купили ещё 25 единиц техники. Большую часть будут использовать в зимней уборке.
Также дорожники заготовили 65% реагентов для борьбы с гололёдом. Всего к зиме закупят около 32 тысяч кубометров пескосоляной смеси.
«Прошедшей зимой от горожан поступало большое количество жалоб на скользкие тротуары. Для решения этой проблемы областной бюджет выделил значительную сумму. Большинство приобретённой техники рассчитано на зимнюю уборку пешеходных зон, поэтому нынешней зимой жители должны увидеть результат от этого приобретения — катка на тротуарах не должно быть», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
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