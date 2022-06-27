33 градуса жары обещают в Брянской области во вторник

В некоторых районах прогремят грозы.

Во вторник, 28 июня в Брянской области будет плюс 33 градуса, сообщили в региональном МЧС.

Днём в некоторых районах могут пройти небольшие дожди и прогремят грозы. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. А при грозе порывы будут достигать 16 м/с.

Ночью температура опустится до +14ºC. А днём воздух прогреется до +33ºC.