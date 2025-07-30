43-летний мужчина пропал в Дубровском районе

43-летний мужчина почти два месяца назад пропал в Дубровском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Иван Иванович Куцебо из посёлка Сеща пропал в Дубровском районе Брянской области. 43-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими ещё 7 июня. К поискам присоединились сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, русые волосы и голубые глаза. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.