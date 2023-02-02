Андрея Винокурова ищут в Брянске

48-летнего Андрея Винокурова ищут полиция и волонтеры в областном центре. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Андрей Александрович Винокуров. 48-летний мужчина не выходит на связь с близкими с 15 декабря прошлого года.

Мужчине требуется медицинская помощь. У него проблемы с речью и не работает правая рука.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Мужчина ушел с вещмешком.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.